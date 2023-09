Am 10. September Gemeinde Niederkrüchten feiert Kinderfest

Niederkrüchten · Das Fest am Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt hat das Motto „Singen – Spielen – Tanzen – Basteln“. Es beginnt am Sonntag um 11 Uhr.

07.09.2023, 09:00 Uhr

Zauber- und Ballonkünstler Tobi Twist ist beim Kinderfest dabei. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Rund um das Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt wird am Sonntag, 10. September, gefeiert: Die Gemeinde Niederkrüchten lädt von 11 bis 15 Uhr zum Kinderfest ein. Zahlreiche Stände und Aktionen zum Mitmachen und Spaßhaben werden geboten, verspricht die Gemeindeverwaltung. Einige Vereine aus der Gemeinde stellen beim Kinderfest am Rathaus an der Laurentiusstraße 19 sich und ihr Angebot vor. Eine Hüpfburg, Kinderschminken, Stände der Kindertagesstätten und Angebote der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendzentren und anderer Teilnehmer sollen bei den Besuchern für viel Abwechslung sorgen. Getränke und Snacks wird es außerdem geben. Gleich gegenüber dem Rathaus soll eine Bühne aufgebaut werden. Dort – und drum herum, wie die Verwaltung ankündigt – wird Zauber- und Ballonkünstler Tobi Twist sein Können vorführen. Vorher treten die Kinderband Exit Light und Tänzer der Ballettschule Studio 1A auf. Sie nutzen die große Bühne ebenso für ihre Auftritte wie die Schule am Lütterbach und die „Frei-weg Newcomers“. Das Kinderfest 2023 steht unter dem Motto „Singen – Spielen – Tanzen – Basteln“. „Bei der Organisation haben wir wieder ein besonderes Augenmerk auf viele lokale Akteure gelegt, die auch nach dem Kinderfest interessante Angebote für Kinder und Familien bereithalten“, erklärt Nadine Buscher von der Gemeindeverwaltung die Ausrichtung der Veranstaltung. Sie hofft auch für die kommenden Jahre darauf, dass möglichst viele Akteure aus Niederkrüchten die Chance nutzen, sich auf dem Kinderfest zu präsentieren. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die meisten Angebote beim Kinderfest für die Besucher gratis sind, „denn die Veranstaltung richtet sich an alle Familien in der Gemeinde und der Nachbarschaft“. Unterstützt werde die Veranstaltung durch das Sponsoring der NEW und „HippHopp – Dein lokaler Eventhelfer“.

(RP)