Schulwegsicherung in Niederkrüchten : Gemeinde Niederkrüchten arbeitet an Schulweg-Konzept

Niederkrüchten Eltern sollten zum Schuljahresstart die Grundschule nicht über den Oberkrüchtener Weg anfahren. Dort ist in das lange leerstehende Hauptschulgebäude vor kurzem die katholische Grundschule eingezogen.

(hb) Die Sommerferien enden, ab Mittwoch machen sich auch in Niederkrüchten wieder am Morgen hunderte Schüler auf den Weg zur Janusz-Korczak-Realschule sowie den beiden Grundschulen in Elmpt und Niederkrüchten. Gerade rund um das Schulzentrum am Oberkrüchtener Weg, an dem nun auch die katholische Grundschule eingezogen ist, entsteht ein erheblicher Autoverkehr in den Morgenstunden. Die Gemeinde Niederkrüchten entwickelt daher ein Schulwegekonzept, dessen erste Ergebnisse sie noch im August der Politik präsentiert.