Evangelische Kirche in Viersen Gemeinde bereitet Presbyterwahl 2024 vor

Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einer Gemeindeversammlung für Sonntag, 24. September, ein; diese beginnt um 15 Uhr im Nebenraum der Kreuzkirche an der Hauptstraße 124 in Viersen. Dabei findet nicht, wie in der Grenzland-Kurier-Ausgabe vom 14. September irrtümlich gemeldet, eine Presbyteriumswahl statt. Diese Neuwahl ist vielmehr für 18. Februar 2024 geplant. Dann sind zehn Mitglieder des Presbyteriums zu wählen. Als Kandidaten wurden vorläufig folgende wählbare Mitglieder der Kirchengemeinde vorgeschlagen, wie die Kirchengemeinde mitteilt: Hartmut Banniza, Harald Droste, Kurt Klingohr, Beate Müller, Silke Nikodemus, Uwe Röniger, Daniela Seipelt, Susanne Thewißen-Beckers, Manuela Trinkaus und Karin Wendtland-May. Außerdem seien zwei Mitarbeitende ins Presbyterium zu wählen. Vorgeschlagen dafür ist bisher Birgit Schumann.