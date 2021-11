Vandalismus in Brüggen : Gemeinde stellt Ultimatum nach Sachbeschädigung

Brüggen Die Gemeindeverwaltung hatte den mutmaßlichen Täterinnen erst Gelegenheit gegeben, sich am Montag bis 16 Uhr zu melden - das taten sie aber nicht. Sie sollen unter anderem „Der Silberahorn ist gold wert“ vor den Eingang der Burggemeindehalle gesprüht haben.

Vier Frauen sollen am Sonntag gegen 21.15 Uhr den Boden am Eingang der Burggemeindehalle sowie den Boden gegenüber des Burghofs mit Sprühfarbe beschmiert haben. Die Gemeindeverwaltung machte darauf in einem Facebook-Post am Montagmittag, etwa 13 Uhr, aufmerksam, schrieb dazu, es handle sich um Sachbeschädigung, die Täterinnen seien beobachtet worden – und gab ihnen bis 16 Uhr Zeit, sich zu melden. „Andernfalls werden wir Strafanzeige stellen.“