Straßenlaub in Brüggen Gemeinde stellt Laub-Sammelbehälter auf

(naf) Bald können Brüggener wieder an mehreren Standorten in der Burggemeinde Laub von Straßenbäumen entsorgen: Die Gemeindeverwaltung lässt ab Montag, 25. September, dafür Sammelbehälter aufstellen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die aufgestellten Behälter ausschließlich mit dem Laub der gemeindeeigenen Straßenbäume befüllt werden sollen. „Sollte sich herausstellen, dass die Behälter für privaten Grünabfall, Gartenschnitt oder sonstigen Abfall verwendet werden, wird es diese Möglichkeit im kommenden Jahr nicht mehr geben“, heißt es in einer Mitteilung.