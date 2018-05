Brüggen : Gemeinde Brüggen richtet testweise Insektenwiese ein

Brüggen Am Hallenbad in Brüggen soll eine Wiese bis September nicht gemäht werden — solange sich keiner beschwert

Nach dem Wunsch der Grünen in Brüggen soll es in den Ortsteilen Brüggen, Bracht und Born jeweils eine Wiese geben, die bis Ende September nicht gemäht wird, damit dort Insekten Nahrung und Unterschlupf finden. In der jüngsten Ratssitzung wurde über das Vorhaben diskutiert.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, am Hallenbad in Brüggen - zwischen Hallenbad und der Bebauung am Grasweg - versuchsweise eine Rasenfläche als Insektenwiese zur Verfügung zu stellen, die nicht gemäht wird. Damit man nicht den Unmut der Bevölkerung wegen einer verwilderten Wiese auf sich zieht, riet Grünen-Fraktionsvorsitzender René Bongartz: "Es wäre besser, einen Rand zu schneiden und dann mit einem Schild auf den Grund hinzuweisen, warum der Rest der Wiese nicht gemäht wird."



Bongartz machte auch deutlich, dass seine Fraktion solch eine Wiese in jedem Ortsteil wünsche, nicht nur in Brüggen. Grünen-Politiker und Verwaltung fürchten jedoch, dass sich Nachbarn über Samenbildung auf der Wise und den Graswuchs beschweren könnten. Sollte das so sein, werde die Wiese dann doch gemäht werden, erklärte Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Gellen: "Wir geben uns als Gemeinde unheimlich Mühe, ein gutes Bild abzugeben. Wir sind aber mit der Landwirtschaft im Gespräch und denken diesbezüglich schon etwas größer." Er berichtete auch, dass für die Zukunft geplant sei, eine größere Fläche entlang eines Feldes mit einer Blumenwiese zu versehen.

Bis zum kommenden Jahr will die Gemeindeverwaltung nun in einem Konzept herausarbeiten, was die Burggemeinde für nützliche Insekten tun könnte. Die CDU-Fraktion schlug vor, Ausgleichsflächen in Blumenwiesen zu verwandeln und mit dem Schwalmverband Kontakt aufzunehmen, der sicherlich auch naturnahe Flächen zur Verfügung stellen könnte.

Mit zwei Enthaltungen aus den Reihen der Grünen stimmten die Ratsmitglieder für den Verwaltungsvorschlag. Am Schwimmbad wird es also eine bis Ende September eine ungemähte Wiese geben - solange sich keiner beschwert.

