Kultur in Viersen : Gelungener Theaterabend mit Balder und Busse

Viersen Hugo Egon Balder und Jochen Busse mimten in der Viersener Festhalle vor etwa 220 Gästen zwei alternde, aber immer noch streitlustige Väter.

Heiter, ausgelassen, streitsüchtig: so sind die komplexen Väter. Dabei spiegelt sich in dem Stück von René Heinersdorff eine gesellschaftliche Lage wieder, die viele kennen: die Patchworkfamilie und alle damit verbundenen möglichen Konflikte. Heiterkeit mit Tiefgang also. Und mit bekannten und (wie man dem Schlussapplaus entnehmen konnte) sehr beliebten Vätern: Jochen Busse und Hugo Egon Balder gaben die alternden, aber immer noch aktiven wie streitlustigen Papas Anton und Erik. Einer biologisch (Balder) und einer sozial (Busse). Ehemals Freunde, sind sie im Laufe der Jahre und nicht zuletzt im Streit um die Mutter, gespielt von Maike Bollow, zu Erzfeinden geworden. Doch am Ende reichen sie sich die Hand – nein, den Ellbogen. Auch auf der Bühne werden die Abstandsregeln eingehalten. Küsse sind tabu. Aber da hat sich Heinersdorff – Autor, Mitspieler und derjenige, der das Ganze in Szene gesetzt hat – in Anlehnung an das japanische Theater eines Tricks bedient: Wann immer ein Kuss stattfinden sollte, ertönt ein Gong. Sehr zum Vergnügen des Publikums.