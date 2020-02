Vorfälle in Viersen : Geldbörsen in Viersen gestohlen

In Viersen wurden gleich in mehreren Geschäften Geldbörsen gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen In Viersen sind am Freitag gleich in mehreren Geschäften Geldbörsen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, geschahen die Taten in Geschäften an der Hauptstraße in der Fußgängerzone. So wurde einer 83-jährigen Frau aus Willich-Neersen gegen 11 Uhr die Börse gestohlen, vermutlich in der Tchibo-Filiale.

