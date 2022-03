Anwohner sehen vier Personen : Geldautomat in Viersen-Dülken gesprengt

Viersen Die Filiale der Sparkasse in Viersen-Dülken musste am Montag vorerst geschlossen bleiben. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Sachverständige haben mit ihren Untersuchungen begonnen.

In der Nacht zu Montag haben bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten im Vorraum der Sparkassenfiliale an der Venloer Straße in Viersen-Dülken gesprengt. Sowohl der Automat als auch der Sparkassenvorraum wurden nach Polizeiangaben erheblich beschädigt. Ob, beziehungsweise in welchem Ausmaß die über der Sparkasse befindlichen Wohnungen Schaden genommen haben, sei noch nicht bekannt. Gefahren für Anwohner bestünden nicht. Es sei niemand verletzt worden.