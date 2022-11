Explosion in Viersen : Geldautomat in Dülken gesprengt

Die Polizei sperrte die Filiale an der Venloer Straße in Viersen-Dülken nach der Geldautomatensprengung ab. Foto: Jörg Knappe

Viersen In der Nacht zu Mittwoch zerstörten Unbekannte das Gerät. Es war erst vor wenigen Wochen installiert worden – nachdem der Geldautomat vor rund einem halben Jahr schon einmal gesprengt wurde.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten der Sparkasse Krefeld in Viersen-Dülken gesprengt. Sie entkamen unerkannt in einem dunkelfarbigen Auto. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Es war nicht das erste Mal, dass der Geldautomat der Filiale an der Venloer Straße in diesem Jahr Ziel von Kriminellen wurde. Bereits in der Nacht zum 28. März war der Automat in der Filiale gesprengt worden – damals suchten die Täter ohne Beute das Weite. Erst vor wenigen Wochen war das Ersatzgerät installiert worden.

Auf das hatten es jetzt die Täter abgesehen. Gegen 3.50 Uhr zündeten sie die Sprengladung im Vorraum der Filiale, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. „Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist es den Tätern nicht gelungen, Beute zu machen“, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Die über der Filiale befindlichen Wohnungen wurden nicht stark in Mitleidenschaft gezogen – sie blieben bewohnbar.