Vorfall in Viersen : Geldautomat in Boisheim gesprengt

Viersen Ein Anwohner, der von dem Knall wach geworden war, schrie die Täter an und vertrieb sie so.

Anwohner des Pütterhöfer Wegs in Viersen-Boisheim sind am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geweckt worden: Bisher unbekannte Täter hatten nach Polizeiangaben versucht, den Geldautomaten außen am Boisheimer Dorfladen zu sprengen. Wie die Zeugen später mitteilten, folgte kurz danach ein zweiter Knall. Einer der Anwohner, der nach dem ersten Knall nach draußen gegangen war, sah vor dem Laden drei Männer, die offenbar den Geldautomaten aufgesprengt hatten. Der Zeuge schrie die Unbekannten an, die daraufhin in einen dunklen Kombi stiegen und in Richtung Nettetaler Straße flüchteten.