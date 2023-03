Volksbank-Filiale in Schwalmtal Erneut Geldautomat gesprengt

VV182B lautet das niederländische Kennzeichen des schwarzen Audi, mit dem drei dunkel gekleidete Personen in der Nacht über die Amerner Straße und dann über die A52 zur holländischen Grenze flüchteten. Zuvor hatten sie um kurz vor 3.30 Uhr den Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Schwalmtal Waldniel an der Dülkener Straße gesprengt. Dabei wurde der Vorraum des Kreditinstituts erheblich beschädigt.