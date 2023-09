Anwohner alarmierten die Polizei Geldautomat in Niederkrüchten gesprengt

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in der Geschäftsstelle der Sparkasse an der Goethestraße in Niederkrüchten-Elmpt gesprengt. „Menschen kamen nicht zu Schaden, die über der Sparkassenfiliale gelegene Wohnung ist nicht bewohnt“, teilte die Polizei mit. Am Gebäude sei erheblicher Sachschaden entstanden. „Wir werden alles daran setzen, dass wir schnell wieder eröffnen können“, informierte Markus Dörkes, Leiter der Organisation der Sparkasse Krefeld, am Mittwochvormittag auf Anfrage.