Fensterscheiben durch Explosion zersplittert : Geldautomat in Viersen-Dülken gesprengt

Viersen Ob es TNT oder Gas war, mit dem die Unbekannten einen Geldautomaten am Samstag sprengten, weiß die Polizei noch nicht. Auch benachbarte Gebäude und einige parkende Autos wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Noch weiß die Polizei nicht, womit es den Tätern am Samstag um 3 Uhr gelang, einen VoBa-Geldautomaten am Parkplatz des Gierlings-Geländes an der Viersener Straße in Viersen-Dülken zu sprengen. Ebenfalls unbekannt ist, ob die Täter bei der Sprengung Beute machten oder nicht. Durch die Explosion wurde der Automat völlig zerstört, mehrere Fensterscheiben naher Gebäude zersplitterten, einige geparkte Autos wurden beschädigt. Es soll sich um drei Täter gehandelt haben. Laut Zeugen seien diese in einem dunklen Auto über die Viersener Straße geflüchtet. Ob es sich um einen Wagen mit niederländischen Kennzeichen handelt, war am Sonntag noch nicht bekannt.