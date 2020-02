Vorfall in Niederkrüchten : Unbekannte sprengen Geldautomaten

In Niederkrüchten wurde am Morgen des 16. Februar der Geldautomat der Sparkasse Krefeld gesprengt. Foto: Martin Röse (mrö)

In Niederkrüchten ist am Sonntagmorgen der Geldautomat der dortigen Zweigstelle der Sparkasse Krefeld gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, informierte eine Zeugin gegen 4 Uhr am Morgen die Polizeileitstelle in Viersen über einen verdächtigen dunklen Pkw - vermutlich ein Audi - mit niederländischem Kennzeichen, der in Höhe der Sparkasse an der Hochstraße abgestellt war.

Zwei dunkel gekleidete Personen mit Gesichtsmasken hätten sie vorbeigewunken. Ihre Fahrt habe sie ohne Beeinträchtigung fortsetzen können.

Noch während die ersten Streifenwagen zur Sparkasse fuhren, wurde der außen am Gebäude angebrachte Geldautomat gesprengt. Nach ersten Ermittlungen fuhr das Täterfahrzeug vom Tatort über die Hochstraße in Richtung B221. „Weitere Hinweise auf das Fahrzeug beziehungsweise die Täter ergaben sich bislang nicht“, teilte die Polizei weiter mit.

Auch auf dem Parkplatz ist die Zerstörung sichtbar. Foto: Martin Röse (mrö)

Durch die Sprengung sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Die Täter flüchteten ohne Geld: Der Geldautomat sei zwar erheblich beschädigt worden, das Geld habe aber nicht entnommen werden können. Am Gebäude sei erheblicher Sachschaden entstanden, statische Beeinträchtigungen gebe es aber nicht.

Die verglaste Eingangstür wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Martin Röse (mrö)