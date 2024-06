Neues Projekt in Viersen Stadt erhält Förderung über 750.000 Euro

Die Stadt Viersen erhält Fördermittel in Höhe von 750.000 Euro; damit soll der Stadtgarten in Dülken umgestaltet werden. Eine konkrete Planung werde jetzt vorangetrieben, kündigte Fritzsche an. In diesem Bereich sei einiges zu tun. Dabei will die Verwaltung mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Ideen für das im Jahr 1912 angelegte Areal entwickeln.