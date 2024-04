Geisterarmee im Zweiten Weltkrieg Die geheime „Operation Viersen“

Viersen · Im US-Kongress wurden jetzt Mitglieder der „Ghost Army“ für ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg geehrt. Sie hatten mit aufblasbaren Panzern deutsche Truppen in Viersen in die Irre geführt und so die Überquerung des Rheins bei Wesel ermöglicht.

09.04.2024 , 17:57 Uhr

Das nachkolorierte Foto zeigt drei GIs der „Ghost Army“ vor einer Panzerattrappe mit großem Lautsprecher. Foto: Ghost Army Legacy Project

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen