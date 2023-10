In Nettetal gegen Laterne geprallt Rollerfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Gute Nachrichten nach dem schweren Unfall in Nettetal-Breyell am Freitag: Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Rollerfahrer (57) aus Venlo außer Lebensgefahr. Die Polizei meldet zudem neue Erkenntnisse zum Unfallhergang: Sie geht zurzeit davon aus, dass der 57-Jährige auf dem E-Chopper den Lkw rechts überholt hat, obwohl dieser in der gleichen Richtung fuhr. Dabei sollen sich Lastwagen und Roller berührt haben. Unklar ist dagegen noch, ob der Niederländer gegen die Laterne oder gegen den Bordstein fuhr und auf die Fahrbahn stürzte. Bei der Unfallaufnahme hatte ein Team der Polizei Neuss die Viersener Einsatzkräfte unterstützt. Die Polizei ermittelt weiter.