Polizei fahndet Geflohener Strafgefangener könnte sich im Kreis Viersen aufhalten

Lars-Örjan Christ floh bereits am 28. Dezember 2023 aus einer psychiatrischen Klinik im Kreis Mettmann, teilte die Polizei mit. „Alle bisherigen Maßnahmen führten nicht dazu, dass er gefunden werden konnte“, so die Polizeisprecherin. Deshalb stimmte nun ein Richter der öffentlichen Fahndung mit Foto zu. Christ ist 1,80 Meter groß. Er hat dunkelblonde Haare und blaue Augen. Seine beiden Unterarme sind tätowiert. Auf einem steht der Name Lian, auf dem anderen Rihanna.