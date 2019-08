Gefahr in Viersen : Dachteile der Bücherei abgestürzt

Viersen Das Gebäude ist wegen der Dacharbeiten vorerst nicht barrierefrei zu erreichen.

Dachschaden an der Albert-Vigoleis-Thelen-Bibliothek am Rathausmarkt in Viersen: Deshalb ist das Gebäude vorübergehend nicht barrierefrei zugänglich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind seit Mittwoch, 7. August, die Rampen zum Haupteingang gesperrt. Die Außenrückgabe ist ebensowenig zu erreichen wie die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage an der Goetersstraße.