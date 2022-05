Kranzniederlegung in Schwalmtal : Gedenken für 500 NS-Opfer

Schüler der Gesamtschule Nettetal sowie Vertreter von Gemeinde und DGB legten an der Gedenkstätte Hostert einen Kranz zum Gedenken an die 500 NS-Opfer nieder. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Schwalmtal-Waldniel An der Gedenkstätte in Waldniel-Hostert haben Gesamtschüler, Vertreter vom Deutschen Gewerkschaftsbund und die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Bienert der mehr als 500 Opfer der früheren Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt.

Erinnern an den Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus: Jugendliche Gesamtschule Nettetal legten am Sonntag mit dem Viersener Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes einen Kranz an der Gedenkstätte für die Opfer der NS-Psychiatrie in Waldniel-Hostert nieder. Von 1939 bis 1945 wurden in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Waldniel Kinder und Erwachsene ermordet. Foto: Prömper