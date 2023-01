Gebühren in Viersen Wie sich die Gebühren 2023 ändern

Bei Grundstücken, die an die öffentliche Abwasseranlage als Kanal angeschlossen sind, betrug der Kubikmeterpreis bisher 4,39 Euro, künftig soll er bei 4,72 Euro liegen (plus 7,5 Prozent). Bei abflusslosen Gruben steigt der Gebührensatz je Kubikmeter von 7,44 Euro auf bei 8,91 Euro (plus 19,8 Prozent). Die Niederschlagswassergebühr steigt je Quadratmeter abflusswirksamer Fläche von 1,86 Euro auf 2,03 Euro (plus 9,1 Prozent). Ein Grund für die Kostenerhöhung: Die Stadt zahlt dem Abwasserbetrieb NEW im Jahr 2023 rund 527.100 Euro mehr für geplante Investitionen gegenüber dem Jahr 2022. In den Kosten enthalten ist ein Anteil für den Bau des Tiefensammlers und Ballastierung wie auch sonstige Investitionen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept. Auch bei den Verbandsbeiträgen, die gebührenrelevant berücksichtig werden, rechnet die Stadt gegenüber 2022 mit einem Anstieg von rund einer Million Euro.