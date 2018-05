Viersen: Gebäude fürs "Zeitfenster" gesucht

Viersen

Das "Archäologische Fenster" in Dülken soll noch in diesem Jahr ersetzt werden - allerdings soll es nicht mehr unter freiem Himmel aufgestellt werden. Gesucht wird jetzt ein Gebäude, in dem das digitale Hologramm untergebracht werden kann. Unbekannte hatten das Werk Anfang Dezember beschädigt. Das sogenannte Zeitfenster Kesselsturm bietet die Möglichkeit, einen kurzen Moment in eine andere Zeit zu schauen. Beim nun eingesetzten Lentikulardruck-Verfahren können Bildelemente durch eine besondere Darstellung dreidimensional wahrgenommen werden.