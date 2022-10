Freiheitsstraße in Viersen : Großbaustelle sorgt für geänderte Verkehrsführung

Der Blick von der Freiheitsstraße in Richtung Bahnhofstraße und nach links in die Parkstraße. Die Verkehrsführung soll sich hier ändern. Foto: Nadine Fischer

Viersen Unter der Freiheitsstraße wird ein knapp 18.000 Kubikmeter großes Regenrückhaltebecken gebaut. Die Stadt kündigt Änderungen in der Verkehrsführung an.

Bahnhofstraße Für abschließende Arbeiten wird an der Kreuzung Freiheitsstraße/Bahnhofstraße ein neues Baufeld eingerichtet und die Bahnhofstraße zwischen Freiheitsstraße und Parkstraße vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Rad- und Fußweg ist dann in diesem Bereich beidseitig gesperrt. Die Umleitung führt über die andere Straßenseite der Freiheitsstraße und ist ausgeschildert. Von der Freiheitsstraße aus kann nur in den östlichen Teil der Bahnhofstraße, also Richtung Krefelder Straße, abgebogen werden. Von der Krefelder Straße kommend kann an der Kreuzung Freiheitsstraße nur in Fahrtrichtung Dülken abgebogen werden.