Gasumstellung im Kreis Viersen 50-Millionen-Projekt abgeschlossen

Der Betreiber des Gasnetzes in Viersen, Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten hat die Anpassung der Gasgeräte für die Umstellung von L- auf H-Gas in den Kommunen abgeschlossen. Das teilte die NEW Netz GmbH, ein Tochterunternehmen des Energielieferanten NEW AG, jetzt mit. Lediglich in St. Tönis würden die Erhebung und Anpassung aller Gasgeräte voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen, so das Unternehmen. „Fürs Erste sind damit alle Umstellarbeiten abgeschlossen, sodass bis auf St. Tönis alle Kunden sicher und langfristig mit H-Gas versorgt werden“, erklärte eine Sprecherin. Insgesamt kostete die Erfassung und Umstellung der Gasgeräte im gesamten Versorgungsgebiet der NEW Netz GmbH rund 50 Millionen Euro.