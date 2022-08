Kreis Viersen : Gaststätte muss nach Zoll-Kontrolle schließen

In einer Nettetaler Gaststätte entdeckten Zollbeamte insgesamt sieben illegal Beschäftigte. Da ohne sie der Küchenbereich verwaist war, musste der Inhaber sein Lokal am Abend schließen. Foto: Zoll

Kreis Viersen Eine Gastwirt in Nettetal hat seine Lokalität nach einer Kontrolle des Hauptzollamtes schließen müssen. Grund: Im Küchenbereich hatte er laut einer Zoll-Sprecherin gar keine legal beschäftigten Arbeitnehmer.

In seiner Gaststätte hatte der Mann fünf Albaner beschäftigt, die sich illegal in Deutschland aufhielten. „Die Männer wurden zur weiteren Klärung an das zuständige Ausländeramt übergeben“, erklärte Zoll-Sprecherin Diana Hommes. Darüber hinaus beschäftigte der Inhaber zwei weitere Arbeitnehmer, die noch nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. „Gegen den Inhaber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Meldeverstöße sowie der illegalen Beschäftigung eingeleitet“, so die Zoll-Sprecherin.