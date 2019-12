Gaststättentradition in Niederkrüchten : Bereths hören auf

Daniela und Hans-Willi Bereths haben für die Traditionsgaststätte in Overhetfeld einen neuen Betreiber gefunden.Um das benachbarte „Haus Hildegard“ wollen sie sich aber noch selbst kümmern. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

In Overhetfeld endet ein Stück Dorfgeschichte. Nach fast 160 Jahren in Familienhand wechselt die Gaststätte „Zur Kapelle an der Heide“ den Besitzer. Gastwirt Hans-Willi Bereths geht in Ruhestand. Nun übernimmt die Familie Emric.

Irgendwann in den frühen Morgenstunden in der Neujahrsnacht wird Hans-Willi Bereths zum letzten Mal abschließen. Mit einer rauschenden (und längst ausverkauften) Silvesterparty verabschieden sich der Gastwirt und seine Ehefrau Daniela von ihren Gästen. Es wird eine große Portion Wehmut dabei sein. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt der Gastronom, der mit seiner Gaststätte ein Stück Dorfgeschichte mitgeprägt hat. In Erinnerung bleiben viele fröhliche Stunden und schöne Feste. Viele Freundschaften sind entstanden und gewachsen.

Doch ein Job wie Hans-Willi und Daniela Bereths ihn betrieben haben, hinterlässt Spuren. Sechseinhalb-Tage-Wochen – und das 50 Jahre lang. „Wir freuen uns auf mehr Ruhe und mehr Zeit", sagt der 68-Jährige. Er hatte schon länger nach einer Nachfolgelösung gesucht. Es sollte jemand sein, der die Gaststätte im Sinne der Bereths‘ und mit genauso viel Herzblut weiterführt. Dieser Jemand ist nun gefunden: Die Familie Emric, die seit vier Jahren mit Erfolg das Restaurant „Mackensteiner Hof“ betreibt, wird die Gaststätte „Zur Kapelle an der Heide“ ab dem 1. Januar 2020 übernehmen. Nach mehrmonatiger Umbaupause soll – voraussichtlich im Mai/Juni – Wiedereröffnung gefeiert werden. „Das Restaurant und der Name bleiben erhalten, das war uns wichtig", betont Hans-Willi Bereths.

Info Ein Stück Heimat für die Vereine im Ort Vereine Die Gaststätte Bereths ist fest im Dorfleben Overhetfelds verankert. Unzählige Hochzeiten, Taufen, runde Geburtstage, Jubiläen sind hier gefeiert worden. Für viele Vereine – von der Schützenbruderschaft bis zu Kegelclubs – ist sie ein Stück Heimat. Dank „Wir möchten allen Gästen, den Vereinen und ganz besonders unserem tollen Mitarbeiter-Team für die jahrzehntelange Treue danken“, sagen Hans-Willi und Daniela Bereths.

Fast 160 Jahre alt ist die Gaststätte Bereths – und immer ein Familienbetrieb geblieben. Hans-Willi Bereths hat ein schlichtes Erfolgsrezept: „Früh aufstehen, lange arbeiten, immer am Mann sein.“ Kundennähe nennt man das heute. Das funktionierte über vier Generationen hinweg. 1861 gründete Hans-Willis Urgroßvater, der Küster und Ackerer Bernhard Bereths, im Herzen Overhetfelds eine winzige Schänke. Das war eine ziemlich clevere Idee. Denn sie lag gleich neben der Kapelle, die damals ein beliebtes Pilgerziel war. Die alte Madonnenfigur in der Kapelle und ein Brunnen, dessen Wasser angeblich heilende Wirkung hatte, lockten jede Menge Wallfahrer und Ausflügler in das kleine Schwalmdorf. An den von Bernhard Bereths selbst gezimmerten Tischen und Bänken ließen sich die hungrigen und durstigen Pilger gerne nieder.

Bernhard Bereths‘ ältester Sohn Mathias übernahm und erweiterte die Schänke 1913. Drei Jahrzehnte später trat Karl Bereths in die Fußstapfen seines Vaters und seines Urgroßvaters. Mit seiner Ehefrau Elisabeth baute er 1954 einen weiteren Gastraum und 1963 eine Kegelbahn sowie einen zusätzlichen Saal. Das war nötig, denn das Pilgerwesen war zwar längst eingeschlafen, aber dafür fanden in der Kapelle immer mehr Hochzeiten statt – und die anschließende Feier gleich nebenan bei Bereths.

Ein Schicksalsschlag zwang Hans-Willi Bereths sehr früh in die Verantwortung. 1969 starb sein Vater Karl mit nur 50 Jahren. Hans-Willi, der eben erst die Koch-Ausbildung absolviert hatte, musste mit gerade mal 18 Jahren ins kalte Wasser springen. Mit seiner Mutter Elisabeth („von ihr habe ich Zähigkeit und Durchhaltevermögen geerbt“) und mit Unterstützung der Familie hielt er die Gaststätte am Leben. „Wir geh’n mal zu Bereths“ wurde zum geflügelten Wort (nicht nur) in Overhetfeld. Die Gaststätte war eine Mischung aus Dorfkneipe und Restaurant. Es gab ein gepflegtes Bier, eine gutbürgerliche Küche und eine Extraportion Herzlichkeit. So wurde die Gaststätte zu einem Anker im Ort – für Vereine, Einheimische und Auswärtige.

150 Jahre Restaurant „ Zur Kapelle an der Heide „ Overhetfeld An der Heide 1-3 Daniela und Hans-Willi Bereths. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)