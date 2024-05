Nach Crowdfunding in Viersen eröffnet Warum das Café Thekengold bald schließt

Am 24. Februar 2021 steht Christina Dybeck draußen vor der ehemaligen Kneipe „Piets Börse“ am Hühnermarkt und schaut durch eins der Fenster. Es gibt an diesem Vormittag im alten Schankraum eigentlich nicht viel zu sehen, das Ladenlokal ist leer – aber das soll sich bald ändern, hat sich die Dülkenerin vorgenommen. Da drinnen möchte sie ein Café betreiben, erzählt sie damals beim Pressetermin: Das ist ihr Traum, danach strebt sie. Doch ihr fehlt das nötige Kapital. Die 30-Jährige startet eine Crowdfunding-Aktion, bemüht sich um einen Bankkredit, erhält Unterstützung von einer Stadtplanerin der Stadt Viersen. Im November 2021 eröffnet sie ihr Café Thekengold. Nun hat sie beschlossen, es wieder zu schließen: „Weil das für mich alleine finanziell und emotional nicht mehr tragbar ist“, sagt sie.