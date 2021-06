Gastronomie in Niederkrüchten : Endlich wieder feiern – Wiedersehensfreude am Lütterbeach

Niederkrüchten Seit dem letzten Mittwochabend hat Klaus Amberg seinen beliebten Biergarten mitten in Niederkrüchten wieder geöffnet. „Lebensnotwendig für die Branche“ sei es, so Amberg, nun wieder öffnen zu können.

(b-r) „Ein echtes Highlight war das, als der Lütterbeach wieder öffnete“, schwärmt Hanna Haese. „Hier im Ort gibt es ja sonst nicht viel“, fügt ihre Freundin Franzi Randerath hinzu. Die beiden sitzen mit ihren Freunden Anna von Tettau, Kathrin Weide und Nils Achten an einem der großen Tische des Lütterbeach, sie erzählen, lachen und haben gute Laune. Sie kennen sich bestens aus am Lütterbach – kommen sie doch so oft her wie es eben möglich ist. Man kennt sich hier und fühlt sich fast wie zu Hause. Auch die Gäste an den Nachbartischen werden in die Unterhaltungen einbezogen. Der lange Lockdown, so erzählen die Freunde, war keine schöne Zeit für sie. „Vor allem die Ausgangssperre war hart“, erinnert sich Nils Achten. Zwar haben sich die Freunde in Videomeetings getroffen, erzählt und auch ein Glas Bier getrunken, aber gemeinsam am Tisch zu sitzen ist doch viel schöner, so bestätigen sie.