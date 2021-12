Gastronomie in Viersen : Stadt verzichtet weiter auf Sondernutzungsgebühr

Viersen Gastronomen müssen für ihre Außengastronomie an öffentlichen Straßen und Plätzen nach Genehmigung der Stadt Viersen auch im ersten Halbjahr 2022 keine Sondernutzungsgebühr zahlen.

Gastronomen in Viersen müssen vorerst bis zum 30. Juni weiterhin keine Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie an öffentlichen Straßen und Plätzen zahlen. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Den Vorschlag, die Sondernutzungsgebühr erneut für sechs Monate zu erlassen, hatte zuvor die Stadtverwaltung eingebracht. Viersens Kämmerer Christian Canzler schätzt, dass dies zu einem Verlust im städtischen Haushalt in Höhe von rund 10.000 Euro führt.