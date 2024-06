Gastro-Tipp für Viersen So schmeckt es im „Il Gusto“

Viersen · Salvatore Romano hat sich vor 18 Jahren den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt: mit dem „Il Gusto“ an der Hauptstraße in der Viersener Fußgängerzone. Was sich hinter der unscheinbaren Fassade verbirgt.

14.06.2024 , 17:14 Uhr

Salvatore „Salva“ Romano, der Chef im „Il Gusto“, serviert selbst. Seit 2006 führt er das Restaurant in Viersen, verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Foto: Buschkamp