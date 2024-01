Gastro-Tipp für Viersen Ein Szene-Café mit Charakter

Viersen · Büffet zum Frühstück, Burger und Bowls: Das gehört zum Programm von Melin Kaya und Duran Kiran im „Café Melin“ an der Hauptstraße. Doch es gibt noch mehr zu entdecken, was in einem Kaffeehaus überrascht.

05.01.2024 , 09:45 Uhr

Foto: Daniela Buschkamp Duran Kiran war Theaterpädagoge mit Gastro-Erfahrung, bevor er mit seiner Partnerin Melin Kaya 2018 das „Café Melin“ eröffnete. Für beide ist es ein Herzensprojekt. Ihr Ziel: einen locker-leckeren Treffpunkt für Besucher jeden Alters zu schaffen. Foto: Daniela Buschkamp Viel Holz, unterschiedliche Stühle und manches ungewöhnliche Detail: Teile der Einrichtung hat der Inhaber selbst gefertigt. Foto: Daniela Buschkamp Die Einschätzung der Inhaber: Das Konzept funktioniert. Die Gäste treffen sich zum Frühstück, zum Plausch mit der besten Freundin, um in Ruhe ein Buch zu lesen, für eine Einkaufspause oder eine Familienfeier. Bis zu 65 Personen finden in dem individuell eingerichteten Gastraum Platz. Foto: Daniela Buschkamp Außerdem gibt es einen Innenhof und bunte Tische am Eingang. Foto: Daniela Buschkamp Eine Idee der Gäste: im Café Bücher zum Tausch auszulegen. Laut Melin Kaya, selbst Romanleserin, werde dies oft genutzt, für Liebesgeschichten ebenso wie für Krimis. Foto: Daniela Buschkamp Die Speisekarte bietet unkomplizierte Gerichte, viele mit mediterranem Einschlag. Das Spektrum reicht vom Frühstück über einen wechselnden Mittagstisch hin zu Bagels, Bowls, Toast, Baguette und Salat sowie Kuchen und Torten. Neben einer großen Auswahl an vegetarischen Gerichten gibt es auch Fleischgerichte, beliebt ist etwa der von uns gewählte „Burger Melin“. Foto: Daniela Buschkamp Eine klare Empfehlung nicht nur für Vegetarier: die üppige Falafel-Bowl, serviert mit frischer Avocado und Mango, Salat und reis. Foto: Daniela Buschkamp Was uns als eher selten gegessner Snack auch schmeckte: Zigarrenbörek, mit weißen Käse gefüllte Blätterteigröllchen, dazu gibt es einen kleinen Salat. Foto: Daniela Buschkamp Wer sich zum Kaffee Kuchen schmecken lassen will, sollte nicht zu spät am Nahcmittag kommen. Sonst kann die Vitrine schon mal leer sein. „Wir legen Wert auf hausgemachte Gerichte“, sagt Melin Kaya. Besonders beliebt sei ihre Mokka-Torte. Sehen Sie sich weitere Bilder an 12 Bilder Foto: Daniela Buschkamp Zu den Einrichtungsdetails zählen neben ausgefallenen Lampen auch Platten an den Wänden. Sie stammen aus der Sammlung des Inhabers, der sie dafür bearbeitet hat. 04.01.2024 Zuletzt aktualisiert: