Gastro-Tipp Viersen Gerichte aus Sizilien in Viersen-Dülken serviert

Was steht auf der Karte? Die Karte ist sehr umfangreich, bietet eine große Auswahl an Vorspeisen, Salaten, Gerichten mit Nudeln, Fisch und Fleisch, Pizza-Varianten sowie Süßspeisen. Dazu kommen wechselnde Empfehlungen, die auf einer schwarzen Tafel notiert sind, wie etwa Lasagne mit Auberginen (zwölf Euro). „Bei uns findet man Speisen, die es nur auf Sizilien gibt“, sagt Concetta Cillufo. Als Beispiele nennt sie Nudelsorten wie die ringförmigen Anellini, die gedrehten Nudelröllchen Casarecce oder Malttagliate, kurz und unregelmäßig geschnitten. „Wir machen viel selbst“, sagt Cillufo. Etwa die Pesto-Sorten mit Pistazien oder Mandeln. Oder das Olivenöl, das aus Oliven von eigenen Bäumen in den Bergen oberhalb von Palermo gepresst werde. Auch die grünen Oliven würden selbst eingelegt. Das komme bei den Gästen an. „Viele sind verliebt in meine Oliven“, sagt die Chefin. Sie ist bekannt für ihre Desserts.

Wie schmeckt es? Wir entscheiden uns als Vorspeise für „Mattagliate al gusto di Mandorle“, sizilianische Nudeln mit einem Mandel-Pesto. Für acht Euro erhalten wir eine üppige Portion, die geschmacklich überzeugt. Für Farbe sorgt ein bunter Teller. Als Hauptgericht wählen wir zum einen das „Lammfilet auf ländische Art mit Tomaten-Sahnesauce und Knoblauch“ (24,50 Euro). Serviert wird es mit sehr leckerem, bunten Beilagensalat und in Olivenöl gebratenen Kartoffelscheiben. Die Sauce ist fruchtig, der Knoblauch-Geschmack angenehm, das Fleisch zart, allerdings für unseren Geschmack ein wenig zu lange in der Pfanne, weil durchgebraten. Zum anderen probieren wir die Pizza „San Marco“ mit frischen, roten Paprika, Shrimps und Blattspinat (11,50 Euro). Mit dünnem Boden und üppigem, aber nicht zu üppigem Belag schmeckt sie uns gut, sättigt angenehm, ohne schwer im Magen zu liegen. Leider sind wir zu satt für eine Nachspeise und wählen nur einen kräftigen, nicht bitteren Espresso (zwei Euro). Unser Fazit: bodenständige Küche bei herzlichen Gastgebern.