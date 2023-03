Gastro in Viersen Süchtelner eröffnen Currywurst-Imbiss

Geräucherte oder gebrühte Schweinswurst, Wurst nur aus Rindfleisch, aus Geflügel oder vegan auf Saitan-Basis: Bei „Curry & Co“ in der Viersener Fußgängerzone sollen sich die Kunden schon bald durch verschiedene Currywurst-Varianten probieren können. Am kommenden Sonntag möchten die Süchtelner Natalia (29) und Florian (31) Kretschmann ihr neues Geschäft an der Hauptstraße 76 eröffnen. Zum Start am 2. und 3. April versprechen sie „Freiwurst für alle – solange der Vorrat reicht“.