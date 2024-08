Nach Explosion in Viersen Grill, Camping, Wassersprudler – was bei Gasflaschen beachtet werden muss

Zwei Feuerwehrleute wurden am Montag, 13. August, bei einem Einsatz verletzt – sie waren wegen eines Garagenbrands angerückt. Die Ursache für die Verletzungen: Eine Gasflasche in der Garage, die wegen des Überdrucks durch die Hitze explodierte. Was beim Umgang mit Gasflaschen im Haushalt wichtig ist, weiß der stellvertretende Kreisbrandmeister von Viersen, Thomas Metzer.