Feuerwehreinsätze in Schwalmtal : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube in Schwalmtal

Am Levy-Weg war eine Laube in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal Der Löschzug Waldniel war mit 26 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr Schwalmtal musste an Pfingsten mehrfach ausrücken.

In der Nacht zu Sonntag ist eine Gartenlaube am Levy-Weg in Schwalmtal-Waldniel in Brand geraten. Das Feuer griff auf das angrenzende Grün über. Wie ein Sprecher der Schwalmtaler Feuerwehr berichtet, war der Löschzug Waldniel um Mitternacht alarmiert worden. „Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde ein massiver Feuerschein wahrgenommen.“

Die Feuerwehr Schwalmtal musste am Pfingstwochenende mehrfach ausrücken. So musste etwa am Freitagmittag an der Roermonder Straße ein Ast entfernt werden, der nach starken Strumböen aus einer Baumkrone auf die Fahrbahn ragte. Am Samstagabend war durch Sturmböen ein Baum auf den Harikseeweg gestürzt und musste ebenfalls entfernt werden. In beiden Fällen waren zwischenzeitlich Straßen gesperrt.