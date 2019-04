Viersen : Garn-Geschehen

Garne, Stoffe, Schnittmuster – beim Stoffmarkt am Freitag in der Viersener Innenstadt gab es nichts, was es nicht gab. RP-Foto: Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen An 80 Ständen konnten Kundinnen beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in der Viersener Fußgängerzone einkaufen.

Das kann das Internet eben nicht bieten: das Wissen, wie sich ein Stoff anfühlt. Und so greifen an diesem Freitag kleine Hände, große Hände, junge Hände, alte Hände, beringte Finger und solche mit und ohne lackierten Nägeln an die Ware. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt mit seinen rund 80 Ständen verwandelt die Fußgängerzone in ein großes Freiluft-Kaufhaus. Kurzwaren, Garne, Reißverschlüsse, Applikationen, Schnittmuster, Knöpfe und natürlich Stoffe, Stoffe, Stoffe in allen Preisklassen. Mit den Mustern für die selbstgenähte Frühlings- oder Sommerkollektion. Wie an einer Ameisenstraße geht es entlang der Stände zu, das Gros der Besucher sind Frauen, nahezu nie ein Mann verirrt sich an die Stände.