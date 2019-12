Weihnachtsmarkt in Brüggen : Ganz Brüggen ist ein Weihnachtsdorf

Ausgehend vom Rathaus und dessen Vorplatz breiten sich die Stände in alle Richtungen in der Fußgängerzone aus. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen An etwa 80 Ständen und kleinen Lädchen entlang konnten Besucher durch die Fußgängerzone bis zur Burg bummeln.

Von Nomita Selder

Pünktlich zur Hochphase der Adventszeit öffnet der Brüggener Weihnachtsmarkt rund um die Burg Brüggen seine Tore. Ausgehend vom Rathaus und dessen Vorplatz breiten sich die etwa 80 Stände und kleinen Lädchen in alle Richtungen aus und führen die Besucher durch die Fußgängerzone bis ins Gelände der Burg hinein. Hat es vormittags noch geschüttet und gehagelt, klart der Himmel quasi pünktlich zum Start um 13 Uhr auf und lädt Brüggener und auswärtige Gäste zum Schlendern ein.

Auf dem Weg in die Fußgängerzone stößt man dabei auf den Stand von Andrea Wennmacher, der eine bunte Vielfalt an Accessoires, Deko und Schmuck, darunter dreidimensionale Mandalas, Schiffe aus Treibholz und Windspiele aus recycelten Flaschen anbietet. „Es ist erstaunlich gut besucht und man lernt viele nette Menschen kennen. Ich bin bereits seit drei Jahren hier und auch in Bracht und stelle meine Waren vor“, erzählt die Brüggenerin, die den kleinen Laden „Driftwood & Stones“ betreibt. Gleich nebenan bieten die Inhaber von „Schmuck mit Pfiff“ ihren aus Kaffeekapseln hergestellten Schmuck und die Lampen aus Kapseln an.

Neben vielen Privatleuten stellen auch einige ansässige Geschäfte und Lokale quasi direkt vor der Haustür ihre Ware an einem Stand aus und laden so zum Stöbern und Probieren ein. Dazu zählt auch die Handspinnerei „Mähhhwerk“ von Claudia und Thomas Holthausen. Neben ihrem eigenen Handwerk bietet ihr Geschäft in Form der Kreativkiste auch Raum für private Handwerkskunst und Aussteller. Thomas Holthausen stellt in seinem Stand eine bunte Auswahl an gestrickten Produkten aus und spinnt nebenbei neue Wolle. „Man trifft viele bekannte Gesichter und heute Nachmittag wird es bestimmt noch voller.“

Auch Andrea Peters, die ihren Stand mit selbst hergestelltem Schmuck direkt vor dem Rathaus hat, nutzt das Angebot der Kreativkiste und freut sich über den guten Start. „Ich bin jetzt das zweite Mal in Brüggen. Hier ist immer eine sehr schöne Atmosphäre, daher bin ich auch an beiden Wochenenden hier und vermarkte mein Hobby.“