Kunst in Viersen : Kunst ganz real vor Ort erleben

Kunst in Viersen

Kunstwerke endlich wieder live vor Ort erleben: In der Städtischen Galerie sind „Landschriften“ von Dagmar Reichel zu sehen. Foto: Screenshot: Röse

Viersen Die Städtische Galerie im Park öffnet heute endlich wieder. Zu sehen gibt’s eine Ausstellung, die virtuell bereits eröffnet wurde. Jetzt können Besucher die filigranen Werke vor Ort erleben.

Die Eröffnung gab’s während des Lockdowns nur online zu sehen – von der Vernissage der Ausstellung „Das Nächstkleinere“ mit Werken von Barbara Schmitz-Becker und Dagmar Reichel in der Städtischen Galerie im Park stellte die Kulturverwaltung ein hübsch gemachtes Video bei Youtube ins Netz. An diesem Dienstag aber wandelt sich das virtuelle Ausstellungserlebnis für Kunstbeflissene in ein reales: Die Galerie öffnet nach Wochen wieder ihre Türen. Dazu ist eine Terminbuchung erforderlich. 20 Besucher sind zeitgleich erlaubt, Termine werden im Zehn-Minuten-Takt vergeben.