Ausstellung in Viersen Willkommen in „Whirlpolis“

Ein Mann und eine Frau sitzen, liegen, vielleicht fliegen sie auch in einer rätselhaft dunklen Umgebung. Beide werfen energisch mit einem Kissen um sich. Der unwirkliche Raum ist mit großen und kleinen fliegenden Kissen in allen Farben erfüllt. Die Daunen trudeln aus den Füllungen. Am unteren Bildrand scheint sich die Szenerie der Kissenschlacht in verkleinerter Form zu wiederholen. Viel Dynamik erfüllt das Gemälde, es stellt Rätsel, verwirrt den Betrachter und fesselt seinen Blick. Willkommen in „Whirlpolis“, der Bilderwelt von Jan-Luka Schmitz, in die der Betrachter wie in einen Strudel hineingesogen wird.