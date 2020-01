Brauchtum in Viersen : Galasitzung der Jrön-Wette Jonges begeisterte

Viersen Bis nach Mitternacht feierte das Publikum im voll besetzten Saal.

Der Start in den Saalkarneval hat auch in diesem Jahr mit 345 Besuchern für einen voll besetzten Saal im Evangelischen Gemeindehaus in Viersen gesorgt. Die Karnevalsgesellschaft Jrön-Wette Jonges brachte das Publikum mit einem tollen Programm in Stimmung. Auf der Bühne des Gemeindehauses sollte an diesem Abend eine bunte Show aufgeführt werden. Mit dabei: die Vierscher Mispelblüten, das Prinzenpaar und die Prinzengarde der Narrenherrlichkeit Viersen, die Funkengarde Erkelenz und die Komikerin Achnes Kasulke.