Talk in Viersen : Coach, Förster und Schauspieler in der Sitzecke

Moderator Frank Schiffers mit Förster Rainer Kammann, Unternehmensberaterin Janina Persnot und Schauspieler Tom Barcal (v.l.). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die aktuelle Ausgabe von „Franks Sitzecke“ in Viersen kann unter dem Motto „Liebe, was du tust“ auf einen Nenner gebracht werden. Drei Gäste gaben Einblicke in ihre ungewöhnlichen Lebensgeschichten.

Talk-Gäste bei Moderator Frank Schiffers in „Franks Sitzecke“ in der Tanzschule Behneke waren Schauspieler Tom Barcal, Unternehmensberaterin Janina Persnot und Förster Rainer Kammann. Alle Gäste verbindet auch eine ungewöhnliche Lebensgeschichte.

Persnot war Unternehmensberaterin und Workaholic, was mit 29 Jahren zum Burnout führte. Sie ließ sich durch ihre Auszeit in Australien inspirieren. „Die haben dort eine andere Mentalität, sodass ich im November 2011 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe.“ Seitdem ist sie unter anderem als Coach aktiv, unterstützt ihre Kunden mit Impulsen, um ihre berufliche oder private Situation zu verbessern. Unter dem Motto „Liebe, was du tust“ teilt sie zudem ihre Gedanken über Themen, „die aus meinem Herzen kommen“, wie Dankbarkeit oder der Umgang mit Hoffnungslosigkeit, auf ihrem Youtube-Kanal. Auch Schauspieler Barcal, bekannt etwa aus „Alles was zählt“ und dem Tatort, hat keinen klassischen Lebensweg hinter sich. „Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen und daraufhin meinen Job als Bergarbeiter zugunsten der Schauspielerei aufgegeben.“ Er nutzt seine Bekanntheit oft im Rahmen von Benefizveranstaltungen und genießt es, mit einigen seiner Vorbilder wie Fritz Wepper zusammen zu arbeiten. „Aber auch der Zuspruch von Fans ist toll, es heißt, dass ich gute Arbeit geleistet habe.“

„Viele Menschen haben regelrecht ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich Zeit für sich selbst nehmen, dabei ist das enorm wichtig für jeden. Sie ignorieren oft ihre innere Stimme“, berichtete Persnot. Barcal und Kammann finden diesen Ausgleich in der Musik. Kammann ist Förster der Stadt Viersen. „Ein Bürojob war für mich nicht vorstellbar. Ich bin mit Wiesen, Feldern und Wäldern aufgewachsen“, sagte er. Der Förster pflegt unter anderem die Wälder am Hohen Busch. „Als Sturm Friederike 2018 kam, hat er in knapp 30 Minuten die Arbeit von 35 Jahren zerlegt“, erzählte er. „Auch die trockenen Sommer und die jüngsten Stürme haben viel Schaden angerichtet, doch mit der Hilfe von engagierten Mitarbeitern und Bürgern haben wir viel erreichen können.“