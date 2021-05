Verkehr in Viersen : Dülkens Fußgängerzone wird bald kleiner

Verkehr in Viersen

Am Montag wurde der Bereich für den ersten Bauabschnitt zwischen Mosel- und Börsenstraße in Dülken abgesperrt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Dülken An der Lange Straße starten nach jahrelanger Verzögerung bald die Bauarbeiten. Erste Absperrungen sind schon installiert.

Vor knapp anderthalb Jahren starteten die Vorarbeiten, jetzt sollen die Bauarbeiten beginnen: Die Lange Straße in Dülken wird umgestaltet und auf einem Teilstück wieder für den Autoverkehr freigegeben. Von der Umgestaltung erhoffen sich Verwaltung und Politik eine Belebung der Lange Straße – und eine bessere Erreichbarkeit der Wohnhäuser und Geschäfte.

Am Montag wurde der Bereich für den ersten Bauabschnitt in der Fußgängerzone abgesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Moselstraße und Börsenstraße. Fußgänger werden an den Arbeitsstellen vorbeigeführt. Gesperrt ist der Durchgang zwischen Moselstraße und Hühnermarkt sowie der Durchgang Börsenstraße im Bereich Lange Straße. Der erste Bauabschnitt soll bis 18. August fertiggestellt sein.