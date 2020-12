Unfall in Viersen : Fußgängerin schwer verletzt

Die 80-jährige Viersenerin wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Viersen Eine 80-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Viersen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Autofahrer die Frau am Mittwoch gegen 16.30 Uhr beim Abbiegen von der Wilhelm- in die Hauptstraße übersehen.

