In Niederkrüchten 69-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr. Eine 72-jährige Frau aus Niederkrüchten fuhr mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Brüggen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hatten zwei dunkel gekleidete Fußgänger zwischen den Einmündungen Kreithövel und Heinrichssstraße die Fahrbahn betreten, um sie zu überqueren. Die 72-Jährige, so berichtet die Polizei weiter, hatte die beiden Fußgänger erst sehr spät wahrgenommen, dann noch eine Vollbremsung eingeleitet, den 69-Jährigen aber trotzdem getroffen.