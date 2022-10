An der Lindenstraße in Viersen : Fußgänger verletzt – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Nach dem Unfall konnte das beteiligte Auto in der Nähe gefunden werden. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Mit dem rechten Außenspiegel hat eine Autofahrerin am Mittwoch um 11.30 Uhr in Viersen einen Fußgänger, der die Lindenstraße überqueren wollte, an der Schulter erfasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken