Unfallflucht in Viersen : Fahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger

Süchteln Die Polizei sucht nach Fahrer oder Fahrerin eines grauen Renaults.

Ein 53-jähriger Fußgänger ist am Freitag in Süchteln von einem Auto angefahren worden. Der oder die Fahrerin des Wagens – ein grauer Renault – hielt danach nicht an, um sich um den Verletzen zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 18.15 Uhr. Der 53-Jährige Viersener überquerte in Höhe der Lobbericher Straße die Hindenburgstraße. Dabei wurde er von dem Renault angefahren, der aus Richtung Dülken kommend in Richtung Süchteln fuhr. Der Fußgänger verletzte sich leicht. Im flüchtigen Fahrzeug saß ein Kleinkind auf dem Beifahrersitz und ein brauner Schäferhund im Kofferraum. Hinweise zum Fahrer: Ruf 02162 3770.