1400 Jahre alte Goldmünze in Brüggen aufgetaucht : Rätsel im Fundamt – Woher stammt die Goldmünze?

Brüggen Meist werden Fahrräder und Schlüssel im Fundamt abgegeben. Jetzt wartet dort eine 1400 Jahre alte Goldmünze auf ihren Besitzer. Sie war am Burgweiherplatz gefunden worden.

Ein Foto der Münze will die Gemeinde nicht veröffentlichen, ebenso will sie keine Details zur Prägung nennen. So will sie verhindern, dass Betrüger animiert werden. „Wir haben auch schon darüber nachgedacht, wie die Münze an den Fundort gelangen konnte“, sagt Sascha Achten. Eine plausible Erklärung sei bisher aber noch niemandem eingefallen.