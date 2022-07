Abstimmen für Viersen : Die Stadt hofft auf den Publikumspreis beim Wettbewerb "Kommune bewegt Welt"

Viersen bewarb sich beim Wettbewerb mit der Kooperation der städtischen Stabsstelle Klimaschutz und „Parents for Future im Kreis Viersen“. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Stadt beteiligt sich in diesem Jahr in zwei Kategorien am Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“. Eine der Kategorien ist ein Publikumspreis.

Die Stadt beteiligt sich in diesem Jahr in zwei Kategorien am Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“. Eine der Kategorien ist ein Publikumspreis. Bis Freitag, 19. August, kann online für Viersen abgestimmt werden.

Das geht unter dem Link https://engagementglobal.sslsurvey.de/Kommune-bewegt-Welt. Wie die Stadt informiert, haben alle teilnehmenden Kommunen die gleiche Frage beantwortet: „Warum sind wir der Meinung, dass unser Engagement in der kommunalen Entwicklungspolitik zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt?“ Viersen bewarb sich mit der Kooperation der städtischen Stabsstelle Klimaschutz und „Parents for Future im Kreis Viersen“.

„Durch diese Zusammenarbeit konnten und können Aktionen und Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Photovoltaik verwirklicht werden“, heißt es zur Erläuterung – etwa eine Bürger-Solar-Beratung und die Fahrradexkursion Wattradeln. „Bürgerschaftliches Engagement trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die in der Verantwortung aller liegen und die es gemeinsam anzugehen gilt“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).

In der zweiten Kategorie im Wettbewerb, in der die Stadt antritt, vergibt eine Fachjury einen Preis. Organisatorin des Wettbewerbs ist die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

(naf)