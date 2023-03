Für Senioren im Kreis Viersen Sicher mit dem Pedelec unterwegs

Werner Wegmann (72) fährt mit seinem Pedelec durch eine Engstelle. Sein Kopf schaut nach unten, er verliert an Stabilität. „Zu mir gucken“, gibt Polizeihauptkommissar Udo Berndt an. Sein Kollege Daniel Kogge ergänzt: „Man muss dorthin gucken, wo man hinfahren möchte und nicht nach unten auf die Engstelle. Die richtige, weite Blickführung sorgt für Stabilität.“ Also noch eine Runde – und siehe da: Der 72-Jährige passiert die Engstelle ohne Probleme.